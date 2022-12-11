Уокер попросил всю Англию поддержать Кейна

Фланговый защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался в поддержку нападающего команды Гарри Кейна, промахнувшегося с пенальти в концовке встречи с Францией. В итоге британцы проиграли 1:2 и вылетели с мундиаля.

«Думаю, любой фанат сборной Англии доверил бы Кейну право пробить пенальти. Где-то случается невезение, так бывает в футболе. В течение своей карьеры Гарри забил много важных пенальти. Вся команда поддержала его. Я хочу, чтобы вся Англия оказала ему поддержку. Уверен, Гарри преодолеет эту неудачу», - передает слова Кайла Talksport.

В полуфинале чемпионата мира Франция сыграет против Марокко.