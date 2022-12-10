Лизаразю: «Трудно сравнить нынешнюю сборную и команду 1998 года»

Биксант Лизаразю, бывший французский защитник, входил в состав сборной Франции, которая в 1998 году впервые принесла нации Кубок мира. Однако ему трудно сравнивать ту сборную с нынешней.

- Невозможно сравнивать две команды из разных эпох. Да и сегодня сборная Франции обескровлена потерями Бензема, Канте, Погба и Лукаса Эрнандеса, но, в то же время, атакующий потенциал этой сборной мне кажется выше. И не только из-за Килиана. Посмотрите, как играет Гризманн, - цитирует слова Лизаразю Corriere dello Sport.

Трансляция игры между сборными Франции и Англии в формате онлайн будет доступна на нашем сайте.