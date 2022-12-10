Кейн повторил рекорд сборной Англии по матчам на крупных турнирах

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн продолжает переписывать историю.

Футболист «Тоттенхэма» ожидаемо вышел в стартовом составе англичан в поединке четвертьфинала чемпионата мира против сборной Франции. По данным The Athletic, Кейн повторил рекорд Эшли Коула по количеству матчей в составе «трёх львов», сыгранных на крупных турнирах (22). Второе место в рейтинге делят Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Рахим Стерлинг (по 21), третьи – Питер Шилтон и Дэвид Бекхэм (20).

В рамках катарского мундиаля Гарри Кейн отметился одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Победитель противостояния Англия – Франция встретится в полуфинале с Марокко.