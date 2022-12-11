Магуайр после вылета Англии раскритиковал судью

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр после вылета команды с чемпионата мира раскритиковал арбитра Вилтона Сампайо.

Напомним, что в субботу вечером Англия проиграла Франции со счётом 1:2 в четвертьфинале мундиаля.

«Думаю, рефери на протяжении игры плохо принимал решения. После матчей мы всегда стоим здесь [перед журналистами], нас критикуют. Было бы неплохо, чтобы судья тоже вышел и ответил, хороший он матч провёл или нет. В первом тайме у Франции было 5-6 фолов, которые не были зафиксированы. В эпизоде с Кейном, мне кажется, дело было за штрафной, но там был явный фол», - рассказал Магуайр BeIN Sports.