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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Венгер: «Англия может нанести Франции наибольший ущерб на чемпионате мира»

09 Декабря 2022 • 14:08 Комментировать (2)
Англия
...
Франция
1 3.05 X 3.20 2 2.60
10.12 22:00

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о предстоящем поединке между сборными Англии и Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«У французской команды есть потенциал для роста, у них он выше, чем у других участников турнира. Хотя Англия очень близка в этом компоненте. У британцев отличная средняя линия, чего стоит один Джуд Беллингем. Поэтому Англия является командой, которая может нанести подопечным Дешама самый большой ущерб в Катаре. Я считаю этот матч ранним финалом», - передает слова специалиста Get French Football News.

Матч Англия – Франции состоится в субботу, 10 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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storbbiomic
09 Декабря 2022 в 14:58
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overkill666
09 Декабря 2022 в 14:23
им тренер нужен нормальный в первую очередь. иначе просто получается куча средних игроков с завышенным из-за АПЛ ценником. как на Евро на шару пролетели до финала, так и здесь местами. только здесь приключения их закончатся раньше, скорее всего.
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