Венгер: «Англия может нанести Франции наибольший ущерб на чемпионате мира»

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о предстоящем поединке между сборными Англии и Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«У французской команды есть потенциал для роста, у них он выше, чем у других участников турнира. Хотя Англия очень близка в этом компоненте. У британцев отличная средняя линия, чего стоит один Джуд Беллингем. Поэтому Англия является командой, которая может нанести подопечным Дешама самый большой ущерб в Катаре. Я считаю этот матч ранним финалом», - передает слова специалиста Get French Football News.

Матч Англия – Франции состоится в субботу, 10 декабря, начало – в 22:00 по московскому времени.