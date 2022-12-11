Саттон: «Этот промах будет с Кейном всю жизнь»

Сборная Англии не сумела пробиться в полуфинал чемпионата мира в Катаре, она уступила Франции, несмотря на то, что имела шанс спастись, но Гарри Кейн не реализовал пенальти. Бывший английский нападающий Крис Саттон считает, что этот промах будет отныне преследовать Кейна и ассоциироваться с ним, точно так же как Роберто Баджо вспоминают за промазанный послематчевый пенальти в финале чемпионата мира 1994 года - он, как и Кейн, также запустил мяч выше ворот.

- Англия играла очень хорошо, ей просто не повезло. Мне очень жаль Кейна. Он блестящий бомбардир. Я думаю, он правильно сделал, что решил пробить и второй пенальти. Но теперь этот промах будет с ним все время, - цитирует слова Саттона BBC Sport.