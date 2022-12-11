Льорис: «Я не разговаривал с Кейном после матча»

Вратарь «Тоттенхема» и сборной Франции Уго Льорис признался, что не разговаривал с Гарри Кейном после матча 1/4 финала мундиаля, в котором французы одержали победу над английской командой со счетом 2:1.

«Это был большой матч, момент со вторым пенальти являлся ключевым. Мы с Кейном — товарищи по клубу, я очень его уважаю. Гарри взял на себя ответственность в решающий момент.

К счастью для французской команды, он промахнулся. Знаю, что он сильный, он сможет отпустить эту ситуацию, не нужно думать о случившемся слишком долго. Я могу разделить с ним этот болезненный момент. Но я не разговаривал с Гарри после матча», — передает слова Льориса Tothelaneandback.com.

Напомним, что Льорис и Кейн являются давними одноклубниками.

Англичане покинули турнир в Катаре, а Франция прошла в полуфинал, где сыграет против Марокко. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.