Бышовец сравнил себя с Мбаппе

Экс-нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец сравнил себя с французским форвардом Килианом Мбаппе.

Бышовец считает, что по манере игры они с Мбаппе очень похожи. Напомним, что 23-летний француз на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата мира в Катаре. В активе лидера «трёхцветных» пять забитых мячей в четырёх проведённых матчах.

«Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него. У меня была дистанционная скорость, а у Килиана больше стартовая. Плюс он играет слева, а я был центральным нападающим», — приводит слова Бышовца Metaratings.

В четвертьфинале мундиаля сборная Франции встретится с Англией. Этот матч состоится 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.