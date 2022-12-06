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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бышовец сравнил себя с Мбаппе

06 Декабря 2022 • 16:18 Комментировать (1)
Англия
...
Франция
1 3.20 X 3.25 2 2.35
10.12 22:00

Экс-нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец сравнил себя с французским форвардом Килианом Мбаппе.

Бышовец считает, что по манере игры они с Мбаппе очень похожи. Напомним, что 23-летний француз на данный момент возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата мира в Катаре. В активе лидера «трёхцветных» пять забитых мячей в четырёх проведённых матчах.   

«Могу сказать, что когда-то я был как Мбаппе, но у меня нет такой скорости, как у него. У меня была дистанционная скорость, а у Килиана больше стартовая. Плюс он играет слева, а я был центральным нападающим», — приводит слова Бышовца Metaratings.

В четвертьфинале мундиаля сборная Франции встретится с Англией. Этот матч состоится 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Анатолий Бышовец Килиан Мбаппе
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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ARTUR
06 Декабря 2022 в 16:54
больше всего они по уму похожи , оба тупые
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