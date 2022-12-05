Павлюченко: «Франция на голову сильнее Англии»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко назвал фаворита в матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Франция.

Павлюченко признался, что игра английской сборной его не впечатляет. Поэтому, по его мнению, «трёхцветные» без проблем смогут одолеть команду Гарета Саутгейта.

«Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и всё. В футболе всё может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Уверенную победу сборной Англии над Сенегалом (3:0) на стадии 1/8 финала Павлюченко объяснил слабостью соперника.

Матч Англия — Франция состоится 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.