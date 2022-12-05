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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Павлюченко: «Франция на голову сильнее Англии»

05 Декабря 2022 • 17:49 Комментировать
Англия
...
Франция
1 3.20 X 3.20 2 2.40
10.12 22:00

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко назвал фаворита в матче 1/4 финала чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Франция.

Павлюченко признался, что игра английской сборной его не впечатляет. Поэтому, по его мнению, «трёхцветные» без проблем смогут одолеть команду Гарета Саутгейта.

«Если англичане встретятся с Францией, Бразилией или Аргентиной, их вынесут и всё. В футболе всё может произойти, но французы или те же испанцы на голову сильнее Англии», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Уверенную победу сборной Англии над Сенегалом (3:0) на стадии 1/8 финала Павлюченко объяснил слабостью соперника.  

Матч Англия — Франция состоится 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Сборная Англии Сборная Франции
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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