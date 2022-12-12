Фердинанд рассказал, какую ошибку допустил Саутгейт в матче с Францией

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта.

Фердинанд сказал The Sun, что до матча со сборной Франции Саутгейт всегда принимал правильные решения, но в четвертьфинальной игре чемпионата мира он допустил ошибки в заменах. Эксперт считает, что сейчас Саутгейт изменил бы свои решения в матче, ведь замены нужно было делать намного раньше и добивать соперника при счете 1:1.

Напомним, англичане проиграли Франции со счетом 1:2 и покинули мундиаль. Французская команда в полуфинале чемпионата мира встретится с Марокко, матч пройдет 14 декабря в 22:00 по мск.