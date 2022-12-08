Почеттино рассказал, в чём разница между Кейном и Мбаппе

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил английского нападающего Гарри Кейна с игроком сборной Франции Килианом Мбаппе. Отметим, что с обоими футболистами аргентинский специалист работал в клубах.

«Кейн всё время сосредоточен на игре. Мбаппе — полная противоположность этого. Если он не касается мяча, значит, он расслаблен», — приводит слова Почеттино The Athletic.

Напомним, 10 декабря сборные Англии и Франции сойдутся в очном поединке на стадии четвертьфинала чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

На данный момент 23-летний Мбаппе возглавляет бомбардирскую гонку мундиаля, забив пять мячей в четырёх проведённых встречах. На счету 29-летнего Кейна пока лишь один гол.