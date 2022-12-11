Саутгейт: «Конечно, Гарри очень, очень расстроен»

Сборная Англии не сумела пробиться в полуфинал чемпионата мира в Катаре, она уступила Франции, несмотря на то, что имела шанс спастись, но Гарри Кейн не реализовал пенальти. Наставник английской сборной Гарет Саугтейт прокомментировал его неудачу, призвав Кейна не падать духом.

- Конечно, Гарри очень, очень расстроен. Но ему не надо корить себя, каждый делает все, что может. Мы добрались до четвертьфинала благодаря его игре, его лидерским качествам, - цитирует Саутгейта BBC Sport.

Стоит заметить, что в прошедшем матче Кейн все-таки забил один мяч с пенальти и сравнялся по количеству голов за английскую сборную с Уэйном Руни.