Лизаразю: «Сожалею, что Италии нет на чемпионате мира»

Биксант Лизаразю, становившийся в составе французской сборной чемпионом мира в 1998 году, сожалеет о том, что итальянской сборной нет на чемпионате мира. В 1998 французская команда в четвертьфинале выбила из турнира как раз именно итальянцев, лучше исполнив серию пенальти - со стороны Италии тогда промахнулся Луиджи ди Бьяджо.

- Я сожалею, что итальянской сборной нет на чемпионате мира. Она обязана участвовать во всех больших турнирах. Но я не думаю, что это системная проблема. Итальянцы выиграли чемпионат Европы всего лишь год назад. Не стоит отчаиваться, - цитирует слова Лизаразю Corriere dello Sport.