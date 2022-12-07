Конате высказался о противостоянии с Кейном в четвертьфинале ЧМ-2022

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате рассказал, что думает о сборной Англии и Гарри Кейне.

Французы поспорят с англичанами за путёвку в полуфинал катарского мундиаля. Матч начнётся 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

«Гарри Кейн – очень сильный игрок, я несколько раз играл против него, поэтому имею представление. Но мы должны готовиться к встрече против сборной Англии, а не против Кейна. У нас всё получится, если мы будем сохранять компактность и действовать слаженно. Футбол – командный вид спорта, всё решает коллектив, а не один игрок. Мы должны преуспеть всем составом», – приводит Reuters слова Конате.