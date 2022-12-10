Елагин - о Кейне: «Сейчас такого форварда нет ни в одной сборной»

Известный спортивный комментатор Александр Елагин прокомментировал игру нападающего сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира в Катаре.

«Тот состав, которым располагает Саутгейт, — это просто чума! А в какой сумасшедшей форме сейчас Гарри Кейн! Фантастика. Это сочетание голевого чутья, стратегии и тактики. Три в одном флаконе. Кейн — это чума. Сейчас такого форварда нет ни в одной сборной», - сказал Елагин в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что нападающий англичан забил один гол и отдал три результативные передачи в четырех матчах на мундиале в Катаре. Его команда встретится со сборной Франции в 1/4 финала ЧМ-2022. Поединок начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени.