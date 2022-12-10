Каррера: «Теперь главный фаворит чемпионата мира — Франция»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о том, кто сейчас является главным фаворитом чемпионата мира в Катаре.

Итальянский специалист считает, что на сегодняшний день основным претендентом на титул выглядит сборная Франции, выигрывавшая мундиаль четыре года назад в России.

«У них отличный состав, сильнейшие футболисты, Мбаппе в прекрасной форме. Думаю, сегодня они обыграют англичан и выйдут в полуфинал», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, что матч 1/4 финала между Англией и Францией состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Отметим, что ранее в полуфинал вышли сборные Хорватии и Аргентины, одолевшие на четвертьфинальной стадии команды Бразилии и Нидерландов.