Дрогба высказался о фатальном промахе Кейна в матче с Францией

Экс-форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба прокомментировал промах нападающего сборной Англии Гарри Кейна с пенальти в концовке встречи против Франции на чемпионате мира – 2022. Он мог сравнять счет, но не реализовал попытку. Британцы проиграли 1:2 и вылетели с турнира.

«Гарри, будет больно, но ты лидер и капитан. Мне понравилась твоя игра на чемпионате мира. Ты пример для многих форвардов: забиваешь и отдаешь ассисты. Ты ведешь партнеров за собой. Тебе понадобится время, чтобы преодолеть это, но затем ты станешь еще сильнее», - гласит сообщение Дидье в соцсетях.

В полуфинале Франция сыграет против Марокко.