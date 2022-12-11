Газзаев считает, что нападающий сборной Англии Кейн не справился с волнением в моменте со вторым пенальти

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении сборной Англии от Франции (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Напомним, в конце второго тайма при счёте 1:2 главный арбитр встречи Вилтон Сампайо назначил пенальти в ворота «трёхцветных», который нападающий английской команды Гарри Кейн реализовать не сумел.

По мнению Газзаева, 29-летний форвард не сумел справиться с волнением, из-за чего и смазал 11-метровый удар. Отметим, что это был уже второй пенальти, назначенный в пользу англичан. Свой первую попытку на 54-й минуте Кейн уверенно реализовал.

«Англичане как никогда были хороши. У них были такие же шансы выйти в полуфинал, как и у Франции. Второй пенальти Кейн не реализовал из-за большого волнения», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

В полуфинале мундиаля Франция встретится с Марокко. Игра состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 по московскому времени.