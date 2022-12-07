Конате: «Рабио – один из ключевых игроков нынешней сборной Франции»

Центральный защитник сборной Франции Ибраима Конате рассказал о важности полузащитника Адриена Рабио.

Футболист «Ювентуса» долгое время не мог найти себя в Турине, однако в нынешнем сезоне набрал впечатляющую форму, что позволило вернуться в основной состав команды Дидье Дешама.

«Я практически не был знаком с Рабио до этого чемпионата мира, поскольку никогда ранее не был с ним в одной команде, – рассказывает на пресс-конференции Конате. – Сейчас я вижу, что он является нашим ключевым игроком в Катаре. Адриен активно влияет на нашу игру в атаке и в обороне, он очень важен во всех компонентах», – заявил футболист «Ливерпуля».