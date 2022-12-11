Пресс-служба «Тоттенхэма» поддержала Кейна

Сборная Англии вылетела с чемпионата мира в Катаре, проиграв французской команде. Все могло сложиться иначе для родоначальников футбола, но Гарри Кейн, забив первый пенальти в матче и сравнявшись по количеству голов с Уэйном Руни, не смог забить второй одиннадцатиметровый - пущенный им мяч улетел много выше ворот. Неудача очень расстроила Гарри, но утешить его поспешила пресс-служба «Тоттенхэма», которая опубликовала короткое сообщение.

- Не вешай нос, Гарри, мы так гордимся тобой! - гласит сообщение.

Напомним, что сборная Англии лишь один раз становилась чемпионом мира - в 1966 году.