У «Ливерпуля» может появиться преимущество в борьбе за Беллингема за счёт Хендерсона и Трента

«Ливерпуль» может укрепить свои позиции в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от Caught Offside со ссылкой на немецкого журналиста Кристиана Фалька, на решение англичанина перейти в команду Юргена Клоппа может повлиять наличие в «Ливерпуле» Джордана Хендерсона и Трента Александера-Арнольда, с которыми у хавбека сложились позитивные отношения в расположении сборной Англии.

Ранее сообщалось, что главный тренер Юрген Клопп следующим летом будет настаивать на трансфере Беллингема в свою команду. Для этого мерсисайдцам нужно выиграть конкуренцию с «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», и мадридским «Реалом».