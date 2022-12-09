Сака: «Золотая бутса» - это круто, но нет ничего лучше победы на чемпионате мира»

Вингер сборной Англии Букайо Сака высказался о борьбе за звание лучшего бомбардира чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

«Было бы неплохо выиграть «Золотую бутсу» мундиаля, но я об этом не задумываюсь. Все мои мысли о том, чтобы помочь команде выйти в следующий раунд плей-офф. Хочу выиграть чемпионат мира. Это намного лучше, чем победа в гонке бомбардиров», - передает слова Букайо Sky Sports.

В четырех матчах мундиаля Сака отметился тремя забитыми мячами. Лидером бомбардирской гонки является французский нападающий Килиан Мбаппе, на счету которого пять голов.