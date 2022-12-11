Линекер высказался о роковом промахе Кейна с пенальти

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о промахе нападающего Гарри Кейна с 11-метровой отметки в концовке матча ¼ финала чемпионата мира против Франции. Форвард мог восстановить равновесие, однако смазал удар. Британцы проиграли со счетом 1:2 и вылетели с мундиаля.

«Кейну нечего стыдиться. Все иногда промахиваются. Так происходит с тем, кому хватает мужества, чтобы подойти к точке. Все будет хорошо, Гарри», - гласит сообщение Линекера в социальных сетях.

В ½ финала чемпионата мира сборная Франции встретится с национальной командой Марокко, выбившей Португалию. Матч состоится в среду, 14 декабря.