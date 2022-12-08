Райс возобновил тренировки со сборной Англии

Опорный полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс рассказал о восстановлении своего партнера по национальной команде Деклана Райса, пропустившего вчерашнее тренировочное занятие.

«Деклан сегодня вернулся к тренировкам. Он отлично себя чувствует и находится в хорошей форме», - передает слова Филлипса Sky Sports.

Сборная Англии сыграет против команды Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Поединок состоится в субботу, 10 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В предыдущей стадии мундиаля «трёхцветные» победили Польшу (3:1), а британцы одолели Сенегал (3:0).