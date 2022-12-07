«Ливерпуль» опережает «Реал» в гонке за Беллингемом

Немецкий журналист Кристиан Фальк сообщил приятную новость для фанатов «мерсисайдцев» - «Ливерпуль» опережает мадридский «Реал» в гонке за молодое английское дарование дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Фальк пишет, что переговоры с англичанами проходят наиболее удачно, да и семья игрока хочет, чтобы он выступал в Англии, а не в Испании.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 млн евро. В 22 матчах за дортмундцев у Беллингема уже девять голов и три ассиста.

10 декабря сборную Англии, в составе которой выступает Беллингем, ждёт важнейший матч против сборной Франции на чемпионате мира в Катаре.