​Фофана рассмешили слова Уокера о том, что он может остановить Мбаппе

В четвертьфинале чемпионата мира сыграют сборные Франции и Англии. Ключевой в этом противостоянии может стать дуэль Килиана Мбаппе, лучшего бомбардира турнира, и Кайла Уокера.

Защитник сборной Англии накануне заявил, что он не хочет недооценивать себя в дуэли с Мбаппе, и не планирует расстилать ковровую дорожку перед французом. На этот счёт высказался игрок сборной Франции Юссуф Фофана.

«Это делает честь Уокеру, если он знает, как остановить Килиана. Тем временем в чемпионате Франции 19 команд ждут его решения, как и другие команды в Лиге чемпионов», - сказал Фофана со смехом.

Сборные Англии и Франции сыграют 10 декабря.