Саутгейт окончательно решил остаться в сборной Англии

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт принял решение не покидать пост.

После поражения от Франции и вылета с чемпионата мира – 2022 на стадии четвертьфинала 52-летний специалист рассматривал возможность ухода из сборной Англии, однако решил продолжить работу, информирует издание Telegraph. Таким образом, если не произойдёт ничего непредвиденного, Саутгейт проведёт у руля «трёх львов» ещё как минимум один крупный турнир – чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Действующее соглашение Гарета Саутгейта рассчитано до декабря 2024 года. Должность главного тренера сборной Англии он занимает с 2016 года.