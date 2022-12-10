Кейн сравнялся с Руни в списке лучших бомбардиров сборной Англии всех времён

Нападающий Гарри Кейн вот-вот станет лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю.

Капитан команды Гарета Саутгейта реализовал пенальти в поединке четвертьфинала чемпионата мира – 2022 против Франции, забив свой 53-й гол в цветах национальной сборной. Кейн сравнялся со знаменитым экс-форвардом Уэйном Руни, который долгое время оставался лучшим бомбардиром «трёхцветных» в истории. При этом, что примечательно, нынешний лидер англичан сыграл гораздо меньше матчей – 80 против 120.

Сегодняшний гол стал для Гарри Кейна вторым в рамках текущего мундиаля. Также в его активе три голевых паса на катарских полях.