Кейн поделился эмоциями после незабитого пенальти в матче с Францией

Промах Гарри Кейна очень дорого обошёлся сборной Англии в матче четвертьфинала ЧМ-2022 против Франции (1:2).

Форвард «Тоттенхэма» мог оформить дубль, но реализовал только один пенальти из двух, не забив на 84-й минуте.

«Моя ошибка причиняет мне не меньше боли, чем сам вылет с турнира. Как капитан, я беру на себя всю ответственность за произошедшее, – заявил Кейн в интервью ITV. – Это тяжело принять, поскольку чемпионат мира проводится раз в четыре года – придётся очень долго ждать нового шанса.

Я горжусь своими товарищами по команде, которые провели отличный турнир. У нас много молодых талантов, и уже через полтора года пройдёт чемпионат Европы, где они смогут блеснуть», – отметил нападающий.