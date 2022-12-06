​Президент Франции Макрон: Пройдём Англию

Президент Франции Эммануэль Макрон смог точно предсказать счёт и даже авторов голов в матче французов против поляков в 1/8 финала мундиаля. Разумеется, журналисты снова обратились к президенту и попросили его сделать прогноз на матч Англия – Франция.

«У меня нет сомнений в том, что мы победим. Я пока не могу назвать счёт, но думаю, что мы выиграем», - сказал Макрон, чьи слова приводит RTL.

Президент Франции пообещал дать точный прогноз на счёт матча за день-два до его проведения.

Матч Англия – Франция в рамках 1/4 финала чемпионата мира пройдёт в ближайшую субботу, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.