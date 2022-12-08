Филлипс: «Магуайр – один из лучших защитников в истории сборной Англии»

Полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс высказался о защитнике Гарри Магуайре.

«Мы полностью поддерживаем Гарри. Все в курсе, что в текущем сезоне он мало играл за «Манчестер Юнайтед», однако он по-прежнему остается большим профессионалом. Просто понаблюдайте за его игрой за сборную Англии на чемпионате мира, тогда вы поймете, что Магуайр является одним из лучших защитников в истории нашей страны», - передает слова Филлипса Daily Mail.

Англия сыграет против Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Встреча состоится в субботу, 10 декабря. Начало запланировано в 22:00 по мск.