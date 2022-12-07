Рабио: «Сейчас я показываю лучший футбол в своей карьере»

Полузащитник сборной Франции и «Ювентуса» Адриен Рабио доволен своей текущей формой.

27-летний игрок отлично проявил себя перед стартом мундиаля в Катаре, а на самом турнире закрепился в основном составе Франции и уже записал на свой счёт гол и результативную передачу.

«Я здорово провёл старт этого сезона в «Ювентусе» и хорошо чувствую себя сейчас, защищая цвета сборной Франции на чемпионате мира. Я повзрослел как человек и как футболист – в этом заключается одна из главных причин моего прогресса. Моя игра тоже стала более зрелой. Нет сомнений в том, что сейчас я показываю свой лучший футбол за всю карьеру», – заявил на пресс-конференции хавбек.