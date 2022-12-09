Трезеге рассказал, чего ждёт от матча Англия - Франция

Известный в прошлом нападающий сборной Франции и туринского «Ювентуса» Давид Трезеге высказался насчет предстоящего матча против Англии в ¼ финала чемпионата мира – 2022. В частности, он отметил в составе британцев защитника Кайла Уокера.

«Кайл – очень хороший футболист. Он выступает за клуб, в котором всегда стремятся к победам. Уокер быстрый и сильный. Он обладает физической мощью.

Что касается непосредственно матча, то жду от команд красивого футбола», - передает слова Трезеге Lequipe.

Матч сборных Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.