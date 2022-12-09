Саутгейт высказался о готовности Стерлинга к матчу с Францией

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о состоянии Рахима Стерлинга.

Вингер «Челси» временно покидал расположение сборной из-за ограбления своего дома в Англии. Перед встречей четвертьфинала чемпионата мира против Франции футболист вернулся в расположение «трёх львов» и уже успел потренироваться с командой.

«Здорово снова видеть Рахима здесь, – рассказывает Саутгейт на пресс-конференции. – Обычно игрокам не разрешается тренироваться после долгого перелёта, но занятие не предусматривало серьёзных физических нагрузок, поэтому он ничем не рисковал. Завтра он будет в заявке, однако я не знаю, сколько времени он сможет отыграть. Уровень его готовности мы оценим позднее», – заявил наставник англичан.