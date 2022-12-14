Мэддисон — об игре Месси: «Это удивительно»

Футболист английской национальной команды Джеймс Мэддисон высказался об игре Лионеля Месси на катарском чемпионате мира.

«Я не был уверен, буду ли смотреть оставшуюся часть чемпионата мира после нашего вылета. Но как можно отказаться от возможности смотреть за игрой Лионеля Месси, когда он по-прежнему показывает настолько высокий уровень в 35 лет. Это удивительно», — написал хавбек «Лестера» в своих социальных сетях.

Напомним, что в недавнем полуфинале против Хорватии Месси забил свой пятый гол в Катаре, а также отдал передачу на второй мяч Хулиана Альвареса.