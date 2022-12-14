Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной Аргентины над сборной Хорватии.

«От хорватов ждал большего, но пенальти многое изменил. В таких матчах решают моменты. Аргентина начала хорошо, но Хорватия перехватила инициативу, а потом случился этот пенальти. Он изменил игру. Не открой бы счёт Аргентина там, игра бы пошла по-другому. Хорватия раскрылась сильнее. После второго гола Хорватии вообще было уже тяжело очень. Я считаю, что пенальти этого не было. Ливакович, наоборот, хотел убирать ноги и не сбивать его. Альварес в него влетел. Они просто столкнулись и все. Я не понял этот момент.

Разговоры про пенальти будут. Но всё-таки Аргентина заслуженно вышла в финал. Они играли лучше. Большую роль сыграл Лионель Месси. Пока на этом чемпионате мира выделяются Месси и Мбаппе», - сказал Деменко.