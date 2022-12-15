Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гвардиол – о Месси: «Я противостоял лучшему футболисту в истории»

15 Декабря 2022 • 20:09 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о недавнем противостоянии с Лионелем Месси.

20-летний хорват не помог своей команде избежать крупного поражения в полуфинале чемпионата мира от Аргентины (0:3), а в ситуации с третьим голом не сумел остановить проход Месси, сделавшего голевую передачу на Хулиана Альвареса.

«Месси – совершенно другой игрок, когда выступает в сборной. Надеюсь, в следующий раз я сыграю против него удачнее, но я горжусь тем, что противостоял лучшему футболисту в истории на этом чемпионате мира. Ошибки – неотъемлемая часть футбола, однако я постараюсь сократить их количество», – передаёт Mundo Deportivo слова футболиста «РБ Лейпцига».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Хорватии РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
21:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался об уходе Сантуша из сборной Португалии
20:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Билялетдинов: «Марокканцы попались в ловушку французов»
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Капелло: «До полуфинала Месси ходил по полю пешком» 2
20:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов назвал фаворита в матче Аргентина – Франция 1
20:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци считает, что сборная Франции незаслуженно вышла в финал ЧМ-2022
20:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов – о поведении болельщиков сборной Марокко: «Это ужас»
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гвардиол – о Месси: «Я противостоял лучшему футболисту в истории»
20:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нурмагомедов поблагодарил сборную Марокко
19:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Амрабат: «Я сказал Жиру: «Перестань!»
19:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: «Катар — далеко не футбольная страна»
19:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Крамарич: «Меня не удивляют результаты Марокко»
19:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Португалии осталась без главного тренера - Сантуш ушёл 2 официально
19:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе лидирует по обводкам на ЧМ-2022, Месси – в тройке
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сантуш покинет должность главного тренера сборной Португалии в ближайшие часы 1
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар всё не может отойти от шока вылета с ЧМ - может взять паузу
Все новости
Рекомендуем