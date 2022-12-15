Гвардиол – о Месси: «Я противостоял лучшему футболисту в истории»

Центральный защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол высказался о недавнем противостоянии с Лионелем Месси.

20-летний хорват не помог своей команде избежать крупного поражения в полуфинале чемпионата мира от Аргентины (0:3), а в ситуации с третьим голом не сумел остановить проход Месси, сделавшего голевую передачу на Хулиана Альвареса.

«Месси – совершенно другой игрок, когда выступает в сборной. Надеюсь, в следующий раз я сыграю против него удачнее, но я горжусь тем, что противостоял лучшему футболисту в истории на этом чемпионате мира. Ошибки – неотъемлемая часть футбола, однако я постараюсь сократить их количество», – передаёт Mundo Deportivo слова футболиста «РБ Лейпцига».