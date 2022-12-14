Скалони: «Мы знали, как играть против Хорватии»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира.

Аргентинцы дважды забили до перерыва, а во втором тайме довели преимущество до крупного – у хорватов так и не нашлось ответа.

«Мы в полном восторге, потому что нас ждёт ещё одна великая битва. Остался всего один шаг. Да, мы отпразднуем сегодняшнюю победу, но должны уже сейчас держать в уме предстоящий финал.

Хорватия много владела мячом с первых минут – мы знали, что именно так может сложиться игра, ведь у хорватов очень сильная полузащита. Мы понимали, как должны играть против этой команды», – заявил после матча Скалони.