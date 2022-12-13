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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин: «В полуфиналах чемпионата мира может произойти всякое»

13 Декабря 2022 • 18:27 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 3 ч. 2 мин.

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем полуфинальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Аргентины и Хорватии.

«В полуфиналах чемпионата мира может произойти всякое. Тактика хорватов с замораживанием игры и победной серией пенальти всё ещё работает. Но всё решит индивидуальное мастерство Месси», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Аргентинский коллектив на стадии плей-офф выбил из катарского турнира сборные Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2, 4:3 пен). Хорватская команда одолела сборные Японии (1:1, 3:1 пен) и Бразилии (1:1, 4:2 пен).

Матч между европейской и южноамериканской командами начнётся сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Аргентины Сборная Хорватии
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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