Нигматуллин: «В полуфиналах чемпионата мира может произойти всякое»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем полуфинальном поединке чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Аргентины и Хорватии.

«В полуфиналах чемпионата мира может произойти всякое. Тактика хорватов с замораживанием игры и победной серией пенальти всё ещё работает. Но всё решит индивидуальное мастерство Месси», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Аргентинский коллектив на стадии плей-офф выбил из катарского турнира сборные Австралии (2:1) и Нидерландов (2:2, 4:3 пен). Хорватская команда одолела сборные Японии (1:1, 3:1 пен) и Бразилии (1:1, 4:2 пен).

Матч между европейской и южноамериканской командами начнётся сегодня, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.