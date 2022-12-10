Эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о первых четвертьфиналах чемпионата мира.

- Как расцениваете вылет бразильцев с чемпионата мира?

- «Это было неожиданно. Но они по делу проиграли, потому что хорваты их просто переиграли. Понятно, что хорватам не было смысла состязаться с бразильцами в открытом футболе, и они выбрали закрытую тактику, чтобы не дать сопернику разбежаться. У них это получилось. Они сыграли строго, дисциплинированно, на сто процентов. Другого шанса у хорватов просто не было – только по пенальти. Они молодцы, что до конца боролись и выжали свой момент».

- Лёгкая победа бразильцев над Южной Кореей подвела их в матче с Хорватией? Может, у них присутствовала самоуверенность?

- «Когда забивается быстрый мяч, то игра раскрывается. С Южной Кореей этот быстрый гол бразильцы забили, и уничтожили потом соперника за пятнадцать минут. Пока корейцы приходили в себя, бразильцы использовали то, что создавали. Поэтому и показалось, что тогда победа была лёгкая. Осталось впечатление, что игра получилась красивая и зрелищная, особенно с точки зрения атаки. Но они создали задел и довели дело до конца».

- А вчера?

- «Бразильцы буквально минуту не додержали. Это говорит о том, что играть надо до финального свистка. Пусть судья хоть час добавляет. Мы же видим, что малейшая расслабленность приводит к поражению. Бразильцы посчитали, что уже выиграли, начали баловаться в центре поля. И гол они получили после простой ошибки в опорной зоне».

- Что случилось в серии пенальти?

- «По глазам было видно, что они психологически не готовы к пенальти. Они боялись этой серии. У хорватов была очень высокая концентрация в этом матче. Они понимали, что малейшая расслабленность не позволит им пройти дальше. Конечно, их победа стала для всех неожиданностью, но они молодцы. Удержали свою концентрацию до последнего».

- Как вам игра Аргентины с Нидерландами?

- «После счёта 2:0, казалось, что уже всё сделано. Но случилась малейшая расслабленность, за которую аргентинцы поплатились. Тем более «бело-голубые» являются очень низкорослой сборной. У них самый высокий защитник имеет рост 185 сантиметров. Они сопротивлялись, пока могли. До первой ошибки. А потом случилось то же самое, что с бразильцами».

- Есть ли тенденция в том, что два четвертьфинала закончились сериями пенальти?

- «Это кубковые матчи и никто не хочет ошибиться. Поэтому в ущерб атаке, главная цель – не пропустить. Отсюда и такие матчи. Мне жалко бразильцев, потому что по потенциалу они с французами были самые сильные на этом чемпионате. Они долго будут локти кусать, потому что я давно не видел такой сборной Бразилии. Она очень ровная и качественная. Без них будет сиротливо».

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- Кому отдаёте предпочтение в полуфинальной паре Аргентина – Хорватия?

- «Тому, кто использует первую ошибку соперника. Тот получит большое преимущество. Хорваты понимают, что они используют весь свой потенциал, и уже не могут прибавить. Это ведь очень опытные футболисты. Они не будут отходить от своей игры. Мы увидим такой же футбол, как с бразильцами. Я уверен, что Аргентине с ними просто не будет».

- Так кто пройдет в финал?

- «Никто этого не скажет. Все болели за Бразилию, а она поехала домой».