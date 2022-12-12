Лепёхин: «Ловрен надёжно и достойно играет на этом чемпионате мира»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал игру защитника «сине-бело-голубых» и сборной Хорватии Деяна Ловрена.

«Ловрен надежно и достойно играет на этом чемпионате мира. То, что Хорватия дошла до полуфинала, говорит о том, что это сбалансированная, крепкая команда без слабых мест», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если бы у хорватов играл один Лука Модрич, то команда не смогла бы добиться таких результатов, поэтому качественные футболисты должны быть на многих позициях.

В полуфинале чемпионата мира сборная Хорватии встретится с Аргентиной, матч состоится завтра, 13 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по мск.