Канчельскис: «Я буду болеть за Аргентину и Марокко»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящих матчах 1/8 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Чего жду? Кто-то должен победить. Тот, кто забьет больше мячей, тот и победит. Я же буду болеть за Аргентину и за Марокко. Но думаю, что Аргентина и Франция будут в финале турнира», — приводит слова Канчельскиса Rusfootball.

Эксперт отметил, что не хотел бы снова увидеть в финале Хорватию и Францию, которые разыграли между собой прошлый трофей в России.

В полуфинале мундиаля Аргентина сыграет с Хорватией (13 декабря в 22:00 по мск), а Франция выяснит свои отношения с марокканцами (14 декабря в 22:00 по мск).