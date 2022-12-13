Семшов считает, что Месси заслужил победу в чемпионате мира

Не секрет, что многие хотели бы видеть сборную Аргентины с Лионелем Месси чемпионом мира, футболист «ПСЖ» заслужил это своей блистательной карьерой, большая часть которой прошла в «Барселоне». К тому же, спонсором его клуба является крупная катарская компания... К числу тех, кто хотел бы видеть триумф Лионеля Месси на чемпионате мира, относится и российский тренер Игорь Семшов.

- Полуфинальный матч между Аргентиной и Хорватией тяжело обсуждать, они обе заслуживают финала. Но как болельщик сборной Аргентины, скажу, что Месси заслуживает стать чемпионом мира, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».