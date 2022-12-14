Газзаев: «Хорватия сделала всё, что могла, но Аргентина сильнее в каждой позиции»

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высказался о поражении команды Хорватии от Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

По мнению специалиста, несмотря на разгромное поражение, балканцы достойны лишь самых положительных слов в свой адрес. Газзаев считает, что Хорватия сделала на поле всё возможное для победы, но более высокий класс исполнителей и феномен Месси сказались в пользу Аргентины.

«Хорватия продемонстрировала всё, на что способна. Аргентина имела преимущество в уровне и качестве исполнительского мастерства — это вылилось в результат», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче за третье место, который запланирован на 17 декабря, Хорватия встретится с проигравшей командой в противостоянии Франции и Марокко.