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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Газзаев: «Хорватия сделала всё, что могла, но Аргентина сильнее в каждой позиции»

14 Декабря 2022 • 11:54 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Экс-наставник сборной России Валерий Газзаев высказался о поражении команды Хорватии от Аргентины (0:3) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

По мнению специалиста, несмотря на разгромное поражение, балканцы достойны лишь самых положительных слов в свой адрес. Газзаев считает, что Хорватия сделала на поле всё возможное для победы, но более высокий класс исполнителей и феномен Месси сказались в пользу Аргентины.   

«Хорватия продемонстрировала всё, на что способна. Аргентина имела преимущество в уровне и качестве исполнительского мастерства — это вылилось в результат», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в матче за третье место, который запланирован на 17 декабря, Хорватия встретится с проигравшей командой в противостоянии Франции и Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Валерий Газзаев Сборная Хорватии
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