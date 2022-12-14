Смолов задал вопрос Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022

Центрфорвард московского «Динамо» Фёдор Смолов оставил комментарий под постом аргентинца Лионеля Месси о выходе «альбиселесте» в финал чемпионата мира по футболу. В ½ финала южноамериканцы выиграли у Хорватии со счетом 3:0.

«Как ты это делаешь?» - написал комментарий под публикацией россиянин, добавив несколько эмодзи.

В финальном матче мундиаля – 2022 сборная Аргентины встретится с победителем противостояния между командами Франции и Марокко. Этот матч состоится сегодня, 14 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 18 декабря.