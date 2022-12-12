Орлов: «Паредес ведёт себя, как бандит»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов резко высказался об экс-полузащитнике «Зенита» Леандро Паредесе, который в настоящий момент представляет сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что в концовке матча 1/4 финала мундиаля против Нидерландов (2:2, 4:3 — пен) 28-летний хавбек спровоцировал конфликт, выбив мяч на скамейку запасных «оранжевых».

По мнению Орлова, Паредес привык вести себя на поле агрессивно, так как не умеет отбирать мяч по правилам.

«На футбольном поле он ведёт себя, как бандит. В «Зените» у него было 11 жёлтых карточек. Ему никогда не жалко чужих ног или головы», — приводит слова Орлова Sport24.

В полуфинале чемпионата мира Аргентина встретится с командой Хорватии. Эта игра состоится завтра, 13 декабря, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.