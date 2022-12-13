Месси забил в ворота сборной Хорватии, реализовав пенальти

В эти минуты проходит первый полуфинальный матч на чемпионате мира по футболу, в котором играют национальные команды Аргентины и Хорватии. На 32-й минуте Хулиан Альварес получил вертикальный пас в свободную зону и оказался сам перед воротами. Удар над голкипером получился слабоватым, но форвард врезался в Доминика Ливаковича. Арбитр посчитал, что это 11-метровый штрафной удар.

К мячу подошел Лионель Месси, и капитан сборной Аргентины не сплоховал, на силу пробив точно под перекладину. Южноамериканцы повели со счетом 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.