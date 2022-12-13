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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тарханов назвал главную интригу в матче Аргентина – Хорватия

13 Декабря 2022 • 12:21 Комментировать
Аргентина
...
Хорватия
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Через 9 ч. 10 мин.

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался в преддверии полуфинального матча чемпионата мира – 2022 между Аргентиной и Хорватией.  

«Сложно сказать, как сложится этот матч. Сейчас уже нет фаворитов, все будут играть осторожно, на результат. Все же хотят сыграть в финале мундиаля. Но, думаю, матч будет очень интересным», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Специалист считает, что противостояние Деяна Ловрена и Лионеля Месси будет очень интересным, но аргентинца практически никому не удается закрыть, главная интрига встречи будет заключаться в том, получится ли это у хорватов.  

Матч Аргентина – Хорватия состоится сегодня, 13 декабря, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Хорватии Александр Тарханов Деян Ловрен
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АРГЕНТИНА ХОРВАТИЯ
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