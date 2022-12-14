Агуэро назвал переломный момент в матче Аргентина - Хорватия

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал результат поединка между сборными Аргентины и Хорватии в полуфинале чемпионата мира – 2022. Южноамериканцы выиграли со счетом 3:0.

«Хорваты играли спокойно, выжидая свой шанс. Аргентина практически не прессинговала их до первого гола. Хорватия владела мячом, но от этого не было никакой пользы. После того, как аргентинцы забили второй мяч, соперник развалился», - передает слова Агуэро La Nacion.

В финальном поединке чемпионата мира сборная Аргентины сыграет против сильнейшего в противостоянии Франции и Марокко. Эта встреча состоится сегодня, 14 декабря.