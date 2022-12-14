Мостовой — о пенальти в ворота Хорватии: «Голкипер точно правила не нарушал»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в полуфинальном матче чемпионата мира Аргентина — Хорватия (3:0).

Напомним, после игры некоторые игроки балканской сборной выразили недовольство работой главного арбитра встречи Даниэле Орсато, который, по их мнению, несправедливо назначил пенальти в пользу южноамериканской команды.

Мостовой считает, что 11-метровый удар вышел очень спорным, так как голкипер Доминик Ливакович, по мнению эксперта, в том эпизоде правила не нарушал.

«Пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии, очень сильно повлиял на всю игру. До этого момента обе команды играли на ничью. Непонятно, почему арбитры не обратились к ВАР», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В финальной игре мундиаля Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко. Этот матч состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени. Хорваты же сыграют за третье место 17 числа.