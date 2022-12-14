Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой — о пенальти в ворота Хорватии: «Голкипер точно правила не нарушал»

14 Декабря 2022 • 14:41 Комментировать
Аргентина
3:0
Хорватия
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в полуфинальном матче чемпионата мира Аргентина — Хорватия (3:0).

Напомним, после игры некоторые игроки балканской сборной выразили недовольство работой главного арбитра встречи Даниэле Орсато, который, по их мнению, несправедливо назначил пенальти в пользу южноамериканской команды.

Мостовой считает, что 11-метровый удар вышел очень спорным, так как голкипер Доминик Ливакович, по мнению эксперта, в том эпизоде правила не нарушал.

«Пенальти, назначенный в ворота сборной Хорватии, очень сильно повлиял на всю игру. До этого момента обе команды играли на ничью. Непонятно, почему арбитры не обратились к ВАР», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В финальной игре мундиаля Аргентина встретится с победителем пары Франция — Марокко. Этот матч состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени. Хорваты же сыграют за третье место 17 числа.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Александр Мостовой Сборная Хорватии Даниэле Орсато Доминик Ливакович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
16:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Новиков: «Акинфеев гораздо надёжнее Ливаковича»
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Павара убрали с основы сборной Франции из-за того, что он нарушил указания Дешама в игре с Австралией
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду может разойтись с агентом 1 слухи
15:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин нашёл пользу в неучастии сборной России на ЧМ-2022 и Евро-2024
15:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гари Невилл: «Месси выполняет миссию на ЧМ-2022»
15:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Марокканцам не может везти бесконечно, их сказка закончится» эксклюзив
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аршавин объяснил, почему Месси лучше Марадоны и Пеле
15:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро назвал переломный момент в матче Аргентина - Хорватия
15:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Бенфика» оценивает Энцо Фернандеса в 100 миллионов евро
15:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: «Марокко играет в яркий атакующий футбол»
15:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин рассказал, за счёт чего сборной Марокко удалось выйти в полуфинал чемпионата мира
15:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро оценил игру Месси на чемпионате мира 2
15:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хабиб одним словом охарактеризовал Модрича
15:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Национальный авиаперевозчик Марокко отменил рейсы в Катар накануне полуфинала ЧМ-2022
15:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Широков оценил шансы в матче Франция - Марокко 1
Все новости
Рекомендуем